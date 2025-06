Calciomercato Genoa, Bondo fortemente nel mirino della squadra rossoblu. La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, la situazione attuale considerando il forte interesse di Bondo (Milan). L’indiscrezione

Warren Bondo torna a essere un nome caldo per il calciomercato Genoa. Il giovane centrocampista classe 2002, da tempo nel mirino della dirigenza rossoblù, potrebbe finalmente diventare un obiettivo concreto per il mercato estivo. A rilanciare l’interesse del Grifone è la situazione attuale del giocatore al Milan, dove ha trovato poco spazio da quando è arrivato dal Monza.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il futuro di Bondo potrebbe passare da un prestito. Il Milan starebbe valutando l’ipotesi di mandarlo a giocare altrove per garantirgli minutaggio e favorirne la crescita, e il Genoa osserva attentamente la situazione. Finora, infatti, il centrocampista ha collezionato solo una manciata di presenze con la maglia rossonera, troppo poche per un talento in cerca di continuità.

Il club ligure, che già in passato aveva seguito Bondo con interesse, potrebbe approfittare dell’occasione per rinforzare il proprio centrocampo. Le qualità del franco-congolese, cresciuto nel settore giovanile del Nancy e dotato di grande dinamismo, fisicità e buona visione di gioco, sarebbero un’aggiunta importante per la mediana di Alberto Gilardino.

L’idea di portarlo a Genova in prestito rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per entrambe le società: il Milan permetterebbe al ragazzo di crescere in Serie A senza allontanarsi troppo, mentre il Genoa si assicurerebbe un profilo giovane e di prospettiva, utile anche in ottica futura.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma il nome di Bondo resta cerchiato in rosso tra le possibili operazioni estive del Grifone. Molto dipenderà dalle prossime mosse del Milan e da eventuali concorrenti che potrebbero inserirsi nella corsa al centrocampista.

Nel frattempo, il Genoa resta alla finestra, pronto a cogliere l’occasione se si presenterà. Bondo, a caccia di minuti e conferme, potrebbe trovare proprio in rossoblù il contesto giusto per rilanciarsi.