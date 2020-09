Calciomercato Genoa: i rossoblù starebbero pensando a Schelotto per rinforzare la fascia destra

Il Genoa cerca rinforzi sulla fascia destra per regalare a Rolando Maran l’ala perfetta per il suo gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblù avrebbe messo gli occhi su Ezequiel Schelotto.

Il laterale italo-argentino viene dall’esperienza in Premier League al Brighton e attualmente è svincolato. Per il Genoa sarebbe il colpo low cost per la fascia.