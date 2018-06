Calciomercato Genoa: in arrivo Piatek, nel mirino Lisandro Lopez

Calciomercato Genoa: il club rossoblù ha chiuso per l’attaccante polacco Krzysztof Piatek e tratta col Benfica il prestito di Lisandro Lopez

Calciomercato Genoa, è fatta per il trasferimento in rossoblù di Krzysztof Piatek, attaccante polacco classe 1995. Come riportato da Sky Sport, la trattativa col Craiova è stata chiusa e il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche coi rossoblù già domani.

Non solo attacco, perchè il Genoa pensa anche a rinforzare la difesa: il club è in trattativa col Benfica per il prestito di Lisandro Lopez, reduce da un’esperienza anonima all’Inter (che non lo ha riscattato). Il difensore argentino, classe 1989, è legato al Benfica fino al 2021: in casa genoana sono ottimisti per il suo traferimento in prestito.