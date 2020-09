Calciomercato Genoa: Pjaca nel mirino di Faggiano, i dettagli

Calciomercato Genoa: i rossoblù sono scatenati e l’ultimo nome che piace al ds Faggiano è quello di Marko Pjaca. I dettagli

Melegoni, Goldaniga, Badelj solo nella giornata di ieri. È finita qui? Macché, il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato ed è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa di Maran. Gli affari che porteranno in Liguria Juan Jesus e Karsodorp sono vicini al traguardo ma nelle ultime ore è rimbalzato con insistenza il nome di Marko Pjaca.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Preziosi da diverse sessioni di mercato corteggia il fantasista croato, reduce da sei mesi incolore all’Anderlecht anche a causa di infortuni che hanno rallentato, se non stoppato, una carriera che sembrava più che promettente. L’esterno offensivo ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità, due punti cardine dell’offerta del Genoa a Pjaca, convinto dalla meta ligure. La dirigenza rossoblù ha dato un’accelerata nelle ultime ore e ora cerca una quadra tra formula e cifre con la società torinese. In un solo scatto il Genoa sta cercando di mettere dietro le concorrenti, come il Verona che corteggia Pjaca da un po’ di tempo. La formula del prestito con diritto di riscatto può accontentare tutti e l’ottimo rapporto tra Genoa e Juve può chiudere il cerchio per vedere Pjaca in rossoblù già nei prossimi giorni.