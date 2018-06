Calciomercato Genoa, rossoblu al lavoro per rinforzare il pacchetto arretrato: Armando Izzo è finito sul taccuino della Fiorentina, il suo erede potrebbe essere Lorenzo Tonelli del Napoli

Calciomercato Genoa, rossoblu al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di mister Ballardini. La squadra mercato del Grifone sta monitorando diversi profili per rimpolpare il pacchetto arretrato, ma prima bisognerà fare i conti con le possibili uscite. Uno dei pezzi pregiati del club di Enrico Preziosi è senza ombra di dubbio Armando Izzo, centrale campano che può anche giocare da laterale basso. Reduce da una stagione di altissimo livello, l’ex Napoli e Avellino ha attirato l’interesse di numerosi club europei, in particolare il West Ham: gli Hammers hanno avviato i contatti con il Genoa per sondare il terreno in vista di una possibile trattativa, ma non è stato ancora raggiunto un accordo. E spunta una nuova pretendente: parliamo della Fiorentina, con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino che è un suo grande estimatore: i gigliati cercano un’alternativa al duo Milenkovic-Pezzella e Izzo fa al caso loro…

Calciomercato Genoa: idea Lorenzo Tonelli del Napoli

Per un difensore che parte, un difensore che arriva. Sono numerosi gli obiettivi sul taccuino del direttore sportivo Giorgio Perinetti ma c’è un nome nuovo: parliamo di Lorenzo Tonelli, centrale in uscita dal Napoli. Giunto al San Paolo nell’estate del 2016 dall’Empoli per 10 milioni di euro, il classe 1990 non ha trovato molto spazio alla corte di Maurizio Sarri, anzi: appena sei presenze tra Serie A ed Europa League, troppo poco per un calciatore nel pieno della carriera. Il Napoli è alla ricerca di nuovi innesti anche per il pacchetto arretrato e Tonelli è pronto a fare la valigia. Il difensore, fresco sposo a Palermo, piace anche ad altri club di Serie A (Sampdoria e Sassuolo in particolare), ma il Genoa è al lavoro per battere la folta concorrenza: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…