Calciomercato Hellas Verona, non riscattato Tengstedt. Occhi in Svezia per sostituirlo e in difesa arriva Javi Sanchez

L’Hellas Verona si muove con decisione sul mercato e guarda alla Svezia per rinforzare il reparto offensivo. Il direttore sportivo Sean Sogliano si è recato personalmente a Stoccolma per avviare i contatti con l’Hammarby e portare in gialloblù Jusef Erabi, attaccante classe 2002, tra i profili più interessanti dell’Allsvenskan, la massima serie svedese.

Centravanti fisico e dinamico, Erabi ha già collezionato 15 presenze e 4 reti nell’attuale stagione — in corso da marzo — mettendosi in luce per le sue doti atletiche e la capacità di attaccare la profondità. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, la trattativa è ben avviata e l’obiettivo del Verona è chiudere l’operazione in tempo per il ritiro estivo di Folgaria, che scatterà il 13 luglio (con visite mediche previste il 10).

Prima della partenza per la Svezia, Sogliano ha definito strategia e budget con Chris Puscasiu, socio di riferimento del fondo Presidio Investors, che detiene la maggioranza del club. Dopo aver completato il riscatto di Amin Sarr dal Lione per 3,5 milioni di euro, l’Hellas vuole affiancargli un altro attaccante svedese, formando così una coppia offensiva tutta nordica.

Nel frattempo, il club ha deciso di non riscattare Casper Tengstedt dal Benfica, considerato troppo costoso (7 milioni), e punterà sulla crescita del giovane colombiano Daniel Mosquera, arrivato a gennaio e ritenuto un profilo promettente. In uscita, invece, Lambourde sarà ceduto in prestito per fare esperienza e trovare maggiore continuità.

Anche la difesa gialloblù è oggetto di interventi. È ormai ai dettagli l’arrivo di Javi Sánchez, difensore centrale spagnolo di 28 anni, svincolato dal Real Valladolid: per lui è pronto un contratto triennale. Inoltre, è stata avviata una trattativa per Andreas Ntoi, classe 2003 dell’Olympiacos, che potrebbe approdare a Verona in prestito con diritto di riscatto.