Calciomercato Inter, i nerazzurri vanno sulle fasce: le dichiarazioni del direttore sportivo Ausilio su Cancelo e su Dalbert

L’Inter va sugli esterni. Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, sta puntando molto su Joao Cancelo e non solo. Prima della partita di Verona contro il Chievo il ds ha parlato anche di Dalbert e di altri possibili affari di mercato del club milanese. Su tutti, come detto, c’è Cancelo. Sta facendo benissimo e si fa un gran parlare del suo riscatto dal Valencia, un affare difficile solo per l’esborso molto alto che dovrebbe fare l’Inter. E poi qualche sorpresa per Dalbert, con Ausilio che lo blinda ma non troppo.

«Siamo contenti di tutti, sapevamo che ogni calciatore aveva i suoi tempi. Dalbert ha qualità, ha fatto poco ma è richiestissimo all’estero. Ho ricevuto molte telefonate. Su Cancelo abbiamo un’opzione, ha già un contratto di quattro anni. Se riusciremo a riscattarlo, non ci sarà bisogno di fare nulla» è quanto ha detto a Mediaset Premium. Si è parlato anche di un possibile approdo di Kwadwo Asamoah dalla Juventus all’Inter, il suo agente Pastorello ha incontrato i nerazzurri ma c’è anche il Milan: «Milanello è vicino a Appiano Gentile. Pastorello è bravo, ci siamo incontrati per Nagatomo e Candreva».