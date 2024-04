Inter, nome a sorpresa per la difesa: l’idea di Marotta

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato con i parametri zero, ma Marotta ha in mente un rinforzo importante per la difesa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il dirigente nerazzurro starebbe pensando a Beukema del Bologna come centrale. Un rinforzo utile visto il rendimento dell’olandese in Serie A e la sua duttilità visto che può giocare anche a tre. Potrebbe arrivare se la società di Viale della Liberazione non dovesse riuscire a prendere Buongiorno del Torino.