Calciomercato Inter, caccia alla punta: Zapata difficile, su Correa e Weghorst...

Calciomercato Inter: il club è sempre alla ricerca di un secondo attaccante. Le ultime su Correa, Zapata e Weghorst

L’Inter è alla ricerca costante di un secondo attaccante per completare il reparto (e il mercato) dopo aver chiuso per l’arrivo di Dzeko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata rimane bloccato dall’Atalanta: è stato il primo flirt per il dopo-Lukaku, ma l’arrivo di Dzeko ha spostato le attenzioni interiste.

Nelle ultime ore è stato valutato anche il profilo di un altro attaccante fisico come il colombiano: Wout Weghorst, 29enne centravanti olandese del Wolfsburg, su cui c’è pure l’interesse dell’Atalanta, che però non convince per caratteristiche. Per questo, sono salite gradualmente le quotazioni di un giocatore assai diverso, il Tucu Correa, in rotta con la Lazio e in cima ai pensieri di Inzaghi.

Le difficoltà di liquidità di Lotito permetterebbero un inserimento in tempi brevi, invece l’Inter aspetta a farsi avanti con il patron biancoceleste. E nel frattempo l’Everton di Benitez mette la freccia. Gli inglesi sono pronti ad investire e sono, dunque, temibili. Per ora Correa dà la precedenza alla soluzione milanese, ma il pressing dell’Everton non può essere eluso all’infinito… In questa carrellata non va mai dimenticato Lorenzo Insigne, anche lui al centro di una trattativa difficile con il Napoli per rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di dieci mesi. Sinora l’Inter non ha preso iniziative neanche su questo fronte, nonostante il capitano azzurro possa trasferirsi a cifre interessanti.

