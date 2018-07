Calciomercato Inter, per Darmian il Manchester chiede 19 milioni

La società nerazzurra sta trattando con il Manchester per il prestito di Matteo Darmian, il club inglese, però vuole una cessione immediata per 19 milioni.

Prosegue la trattativa tra l’Inter e il Manchester United per portare a Milano il laterale difensivo Matteo Darmian. Dopo vari incontri tra le due società sembra, secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, che il club nerazzurro abbia offerto allo United la formula del prestito con diritto di riscatto, come avrebbe già fatto la Juventus anch’essa sulle tracce di Darmian. I Red Devils, però, sembrano più intenzionati alla cessione immediata per un corrispettivo di 19 milioni di euro, cifra che potrebbe limarsi data la scadenza del contratto del terzino nel 2019. La formula del prestito, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere comunque un’opzione dato che il Manchester può prolungare il contratto del giocatore, grazie ad una clausola presente sull’accordo.