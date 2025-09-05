Calciomercato Inter, i dirigenti del Galatasaray: «Calhanoglu vuole giocare qui». Le dichiarazioni durante la presentazione di Gundogan

Il palcoscenico doveva essere interamente per İlkay Gündoğan, il colpo da novanta strappato al Manchester City e presentato in pompa magna ai suoi nuovi tifosi. Eppure, durante la conferenza stampa organizzata dal Galatasaray, i dirigenti del club turco hanno sorpreso tutti, spostando i riflettori su un altro obiettivo, un sogno nemmeno troppo nascosto: Hakan Çalhanoğlu. In un’operazione di comunicazione tanto audace quanto chiara, la dirigenza ha di fatto lanciato un messaggio d’amore al centrocampista dell’Inter, promettendo che il suo ritorno in patria è solo questione di tempo.

Le parole dei vertici del club, pronunciate in un momento di grande entusiasmo, hanno delineato una strategia precisa, utilizzando l’esempio di Gündoğan come modello da seguire per il regista nerazzurro. Hanno confermato che i contatti per un suo trasferimento quest’estate sono stati concreti, svelando il forte desiderio del giocatore di vestire la maglia giallorossa.

Questa la dichiarazione integrale rilasciata dai dirigenti del Galatasaray, un vero e proprio manifesto programmatico per il futuro: «İlkay ha detto che il Galatasaray era l’amore della sua infanzia e ha accettato di fare grandi sacrifici. Pur avendo un contratto solido e ottime condizioni al City, ha deciso di lasciare l’Inghilterra. Il nostro club non ha speso nulla per il cartellino e il trasferimento si è concluso a condizioni davvero favorevoli. Anche Hakan ha voluto venire, ma le circostanze non lo hanno permesso. Se non è oggi, sarà domani: siamo convinti che prima o poi vestirà la maglia del Galatasaray. Deve guardare al percorso di İlkay e prenderlo a modello. In fondo Hakan è ancora giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di chiudere la carriera qui».

Queste affermazioni vanno ben oltre il semplice interesse di mercato. Sono un corteggiamento pubblico, una promessa fatta ai propri tifosi e un messaggio diretto allo stesso Çalhanoğlu. Il club turco non solo conferma la volontà del giocatore, ma si impegna a rispettarla e a sostenerla in futuro, di fatto prenotando il suo arrivo a Istanbul. Per l’Inter, è un avvertimento chiaro: il Galatasaray si sente la destinazione predestinata del suo regista e attenderà pazientemente il momento giusto per trasformare questo sogno in realtà.