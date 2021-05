Calciomercato Inter: Hakimi va al PSG, due nomi per sostituirlo

Il PSG insiste per Hakimi che potrebbe lasciare l’Inter. Florenzi ed Emerson Royal i nomi sul taccuino della dirigenza per la fascia

Sono giorni caldi per la possibile cessione di Hakimi, con il Paris Saint-Germain in pressing per strappare la freccia marocchina all’Inter. Potrebbe essere così l’ex Real Madrid il sacrificato eccellente di Zhang sul mercato, con il prezzo del giocatore fissato a 80 milioni di euro.

Intanto Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati e sondano le alternative sulla fascia ad Hakimi come scrive La Gazzetta dello Sport. Non è un mistero l’interesse dei nerazzurri per Florenzi, destinato a tornare alla Roma vista la volontà del PSG di non riscattarlo. L’alternativa è rappresentata da Emerson Royal del Barcellona, in prestito nell’ultima stagione al Real Betis e accostato anche in passato all’Inter. Il terzino ha una valutazione di 20 milioni di euro e nelle scorse ore ha confidato però la volontà del Barça di puntare su di lui nella prossima stagione.