Calciomercato Inter, assalto a Hermoso: pronta l’offerta a zero!

Le ultime sull’interesse dell’Inter per Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo in scadenza con l’Atletico Madrid

La Gazzetta dello Sport insiste sull’interesse dell’Inter per Mario Hermoso. Il centrale 28enne non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid e potrebbe dunque trasferirsi a parametro zero.

Marotta ha già un piano per convincere il difensore spagnolo, ovvero un quadriennale con l’opzione per il quinto anno. Al calciatore verrebbe inoltre offerto un robusto stipendio da 5 milioni di euro a stagione più bonus.

