Inter e Juventus tornano a farsi la guerra sul mercato: tra gli obiettivi comuni ci sono Chiesa, Andersen, Tonali e Todibo

Inter e Juventus, sportivamente parlando, si sono spesso fatte la guerra su obiettivi di mercato. Pare che la storia sia destinata a ripetersi, forse anche in modo maggiore dopo l’approdo, manca solo l’ufficialità, di Marotta in casa nerazzurra. In questo caso, però, la figura dell’ex ad bianconero non è così rilevante: Ausilio, infatti, si è mosso per tempo per bloccare Andersen, difensore della Sampdoria.

Ferrero vuole almeno 30 milioni e spera che si scateni un’asta di mercato. La Juventus si è mossa con Paratici per capire come evolverà la trattativa e per rispondere all’intromissione dei nerazzurri nell’affare Todibo: il giovane francese del Tolosa, club con cui non ha ancora firmato un contratto da professionista, fa gola a molti, ma sono stati i bianconeri ad accorgersi delle sue qualità. Tra i due litiganti, però, potrebbe spuntarla il Napoli. In chiusura, Juve e Inter duellano anche per Tonali, il talento del Brescia convocato da Mancini, in Nazionale: per lui Cellino vuole almeno 25 milioni. Senza scordare la questione Chiesa che la Fiorentina valuta 70 milioni e su cui la Juventus ha già intavolato un discorso l’estate appena passata: Marotta, però, avrebbe convinto la proprietà nerazzurra a finanziare i costi dell’operazione per battere la concorrenza dei bianconeri.