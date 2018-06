Accostato nel corso delle ultime settimane a Inter e Juventus, Moussa Dembèlè è destinato in Cina: accordo tra un club asiatico e il Tottenham, affare da 34 milioni di euro

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019, Moussa Dembèlè è sempre più vicino all’addio al Tottenham. Reduce da un’ottima stagione, il centrocampista belga nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza a Inter e Juventus, pronte a cogliere l’affare low cost. I due top club nostrani però non hanno fatto i conti con i milioni e la sete di ambizione del calcio cinese…

Secondo i nostri colleghi di Rmc Sport, il Tottenham ha raggiunto un accordo con un club di Chinese Super League per la cessione del belga, tra i protagonisti al Mondiale di Russia 2018 con la selezione di Roberto Martinez: accordo da 34 milioni di euro, numeri da capogiro per il trentunenne. Non è ancora detta però l’ultima parola: il calciatore non ha dato l’ok, anche se Mauricio Pochettino ha già manifestato l’intenzione di puntare su altri profili per la mediana…