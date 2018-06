Moussa Dembelè piace a tanti top club italiani, oltre a Napoli ed Inter, si è inserita anche la Juventus nella corsa al centrocampista del Tottenham

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di Dembelè, 31enne centrocampista belga di proprietà del Tottenham. Il valore del calciatore è indiscutibile, il costo del cartellino sui 30 milioni all’incirca. Nelle ultime ore, stando a quanto fatto trapelare da Sky Sport, Marotta e Paratici avrebbero avviato dei contatti con l’entourage del calciatore, già obiettivo di Inter e Napoli, oltre che delle onnipresenti squadre cinesi. E presto potrebbero fare lo stesso con il Tottenham per capire se ci sono o meno le condizioni per mettere in piedi la trattativa.

Solita linea di condotta quindi della società bianconera che si tuffa su obiettivi comuni alle altre squadre italiane sia per farne lievitare il prezzo sia perchè c’è un reale interesse nei loro confronti. Nome di primissimo livello, dunque, per la mediana della Juventus. Fisico, palleggio e duttilità caratterizzano il calcio di Dembelè che potrebbe permettere a Massimiliano Allegri di variare sistema di gioco anche in corso d’opera. Calciatore della nazionale belga e presenza fissa da anni in Premier League, Moussa Dembelè risponde a pieno ai criteri juventini.