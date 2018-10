Modric-Inter, ipotesi difficile ma Ausilio non molla

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Luka Modric? Difficile ma non impossibile: Ausilio monitora la situazione, le ultime sul futuro del croato

Sogno di mercato estivo dopo un mondiale da protagonista, Luka Modric è rimasto al Real Madrid nonostante i tentativi dell’Inter. Il clima tra i due club è rigido, con Florentino Perez che ha deciso di rivolgersi alla Fifa per presunti illeciti della dirigenza nerazzurra, ma non è una pista archiviata al 100 per cento…

Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, non è da escludere un ritorno di fiamma: il direttore sportivo Piero Ausilio monitora la situazione dell’ex Tottenham, complice l’avvio di stagione altalenante delle merengues. E attenzione alle alternative: il diesse ha un debole per Frankie De Jong, gioiello dell’Ajax già nel mirino del Barcellona.