Calciomercato Inter, Piero Ausilio in versione Mauro Icardi nel pre-gara della sfida con l’Atletico Madrid: il direttore sportivo dribbla la domanda su Luka Modric

In Spagna non hanno dubbi sulla permanenza di Luka Modric al Real Madrid, i social dei giocatori croato dell’Inter riaccendono le speranze: il futuro del centrocampista croato è tutto da scrivere e saranno ore decisive. Questa sera i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro l’Atletico Madrid (LEGGI ANCHE: Atletico Madrid-Inter, amichevole 2018: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live) per l’International Champions Cup e Piero Ausilio è stato interpellato sulla trattativa da Sky Sport.

«C’è la partita», il breve commento dell’uomo mercato del Biscione che, come prevedibile, ha dribblato qualsiasi domanda inerente il mercato. Dato da non sottovalutare: il direttore sportivo nerazzurro non ha smentito nulla, come accaduto invece in altre occasioni per piste di mercato poi rivelatosi non veritiere. L’Inter ci sta provando sul serio per Luka Modric? I tifosi nerazzurri attendono aggiornamenti con ansia, con il croato ex Tottenham che permetterebbe di sognare in grande: la non smentita di Piero Ausilio è un altro piccolo segnale.