Calciomercato Inter, il terzino franco marocchino è l’alternativa a Vrsaljko e Zappacosta. Esterno di spinta con un carattere non semplice

Prosegue il toto terzino in casa Inter. Vrsaljko e Darmian non sono facili da raggiungere, Zappacosta non convince totalmente e Henrichs sembra intenzionato a rimanere a Leverkusen. Ecco allora che si fa strada un nome nuovo per il post Cancelo in casa Inter. France Football sostiene infatti che i nerazzurri siano sulle tracce di Kevin Malcuit, terzino destro del Lille. Un’annata di alti e bassi per il franco marocchino: non convocato per ben sedici partite (si vociferano problemi con Bielsa a causa del suo carattere), ma 5 assist nelle restanti 25 con Les Dogues. Il prezzo dell’esterno ex Saint-Etienne si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Un’Inter molto attiva sul mercato ma che ancora necessita di almeno un paio di inserimenti di qualità. Detto della ricerca del nuovo terzino, con Piero Ausilio intento a convincere i dirigenti dell’Atletico Madrid e del Manchester United ad accettare il prestito con diritto di riscatto, l’obiettivo seguente sarà il rinforzo a centrocampo. L’obiettivo numero uno resta il cileno Arturo Vidal, profilo di gamba, carisma ed esperienza. Due le mosse della dirigenza nerazzurra: convincere il Bayern Monaco ad accettare la solita formula e cercare il giusto acquirente per Joao Mario, ormai separato in casa.