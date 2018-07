Joao Mario tiene in “ostaggio” Vidal: la sua cessione per finanziare il cileno

Joao Mario è al centro del mercato dell’ Inter. La cessione del portoghese aprirebbe le porte all’arrivo di Arturo Vidal dal Bayern Monaco. Due i club interessati a lui, ma il giocatore temporeggia e la società di Corso Vittorio Emanuele II inizia a spazientirsi. Potrebbe inserirsi un terzo pretendente, ma siamo alla fase embrionale di una possibile trattativa.

Nelle scorse settimane Joao Mario sembrava ad un passo dal Wolverhampton, disposto a prelevare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto, mentre l’Inter chiedeva la cessione a titolo definitivo sui 25/27 milioni. La società inglese apre a questa soluzione, ma il nodo è il portoghese: aspetta una proposta più allettante.

Come avevamo anticipato all’indomani della cessione di Eder allo Jiangsu Suning, lo Sporting Lisbona apre al ritorno di Joao Mario. Trattativa difficile per un semplice motivo: l’ingaggio da 4 milioni di euro. In piena crisi interna, il club lusitano aveva comunque bussato alla porta dell’Inter (leggi qui) , ricevendo la risposta dei nerazzurri: cessione a titolo definitivo ed ingaggio a carico dei portoghesi.

Abbandonata l’ipotesi Tottenham, è il Watford che potrebbe farsi sotto dopo la cessione della punta esterna Richarlison all’Everton. Incassata un’ingente somma di denaro, circa 55 milioni, il club d’Oltremanica cerca una valida alternativa.

Tanti i possibili scenari di mercato, una cosa sembra certa: Joao Mario lunedì dovrà presentarsi, controvoglia, alla Pinetina per iniziare l’anno stagione in nerazzurro. Entrambe le parti, però, cercano il divorzio, lui sogna il Manchester United. L’Inter spera di trovare una sistemazione per finanziare l’operazione Vidal.