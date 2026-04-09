Calciomercato Inter, Marotta tenta il doppio scippo alla Roma: possono arrivare a parametro zero! I due obiettivi per l’estate

Con l’Inter di Cristian Chivu che vola a 72 punti dopo la vittoria pasquale, la dirigenza nerazzurra sta già pianificando il futuro della squadra per il 2026. Oaktree, la proprietà del club, intende sfruttare al meglio le opportunità di mercato per rafforzare ulteriormente la rosa. In questa fase, Beppe Marotta ha puntato decisamente gli occhi sulla Roma, dove diversi giocatori chiave sembrano pronti a fare il salto verso Milano.

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I profili della Roma nel mirino dell’Inter

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, tre pilastri della Roma sarebbero già pronti a lasciare la capitale. Sebbene Paulo Dybala appaia sempre più lontano dal calcio italiano, la situazione di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik è sotto stretta osservazione. Entrambi hanno ricevuto una proposta di rinnovo al ribasso, un’indicazione che potrebbe aprire la porta a una partenza. Il terzino turco è molto apprezzato per la sua versatilità, ma è Pellegrini il vero “pallino” di Marotta, con il centrocampista che potrebbe rappresentare il colpo ideale per rafforzare ulteriormente la mediana dell’Inter.

Pellegrini come rinforzo chiave per il centrocampo

La partenza probabile di Frattesi e Mkhitaryan spinge l’Inter a cercare nuovi innesti di qualità. L’inserimento di un giocatore come Pellegrini garantirebbe a Chivu una maggiore esperienza internazionale e una qualità di gioco superiore. La dirigenza nerazzurra ha avuto modo di osservare da vicino il capitano giallorosso durante la sfida del 5 aprile a San Siro, e sembra che sia pronta a fare un’offerta concreta per assicurarsi il suo talento, anche a condizioni vantaggiose.

In sintesi, l’Inter continua a monitorare i principali talenti della Serie A con l’obiettivo di rinnovare la rosa in vista della rivoluzione del 2026. Pellegrini, con la sua esperienza e le sue qualità, rappresenta una possibilità molto concreta per il centrocampo nerazzurro. La situazione di Celik aggiunge un ulteriore elemento da tenere in considerazione nelle prossime settimane.