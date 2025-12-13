Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno scelto il difensore? Il primo nome è lui, tutti i dettagli

Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno finalmente scelto il prossimo difensore? Il primo nome è lui, gli aggiornamenti



La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessioni di mercato. Se per giugno la priorità resta l’arrivo di un nuovo portiere, l’imminente finestra di gennaio impone valutazioni immediate, complice l’infortunio di Francesco Acerbi e l’incertezza legata al futuro di Denzel Dumfries. La necessità di rinforzare la difesa è diventata un’urgenza che il club non può più rimandare.

All’estero, il nome che sta guadagnando sempre più terreno è quello di Ordonez, giovane centrale classe 2004 del Club Brugge. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb, l’Inter segue con grande attenzione il difensore ecuadoriano, considerato un profilo di prospettiva ma già pronto per il salto in un campionato più competitivo. I rapporti eccellenti con il club belga — consolidati anche dall’operazione Stankovic, su cui i nerazzurri mantengono un diritto di recompra da 25 milioni — potrebbero agevolare la trattativa.

Parallelamente, l’Inter continua a monitorare diverse piste italiane. Resta viva l’opzione Mario Gila della Lazio, anche se la valutazione del club biancoceleste rende l’operazione complessa. Nel mirino ci sono anche Žan Solet dell’Udinese, già seguito in estate, e Muharemovic del Sassuolo, protagonista di una stagione molto positiva. Tuttavia, il club neroverde non sembra intenzionato a cederlo a gennaio, alzando un muro attorno al giocatore. La strategia nerazzurra è chiara: esplorare con decisione sia il mercato estero sia quello nazionale per individuare il rinforzo ideale da mettere a disposizione di Cristian Chivu in un momento cruciale della stagione.

