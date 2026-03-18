Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino

Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 nomi dalla Serie A sul taccuino

L’Inter si prepara a un’estate di rinnovamento e pianifica la sessione di calciomercato per rinforzare la propria rosa, dando una spinta significativa al ciclo di Cristian Chivu. Il tecnico romeno è chiamato a gestire una fase di transizione, con la dirigenza pronta a garantirgli gli innesti giusti per continuare a vincere.

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Palestra, talento italiano per la fascia destra

Stando alla Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista dei desideri dell’Inter per il settore laterale è Marco Palestra, giovane esterno destro che sta impressionando al Cagliari. Prodotto del vivaio dell’Atalanta, Palestra ha mostrato una progressione atletica straordinaria e una qualità nel cross che lo rendono perfetto per il sistema di gioco nerazzurro. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice. La valutazione del cartellino di Palestra si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che riflette l’incredibile crescita del giocatore sotto la guida di Pisacane al Cagliari. Nonostante ciò, l’Inter lo considera l’erede ideale di Dumfries per garantire freschezza e spinta sulla fascia destra, anche in vista di un impiego nelle rotazioni di Chivu.

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Rinnovamento anche in difesa: Muharemovic e Solet nel mirino

Oltre a rinforzare le corsie esterne, l’Inter si concentra anche sulla retroguardia. I nerazzurri monitorano due profili fisici e moderni per rinforzare il cuore della difesa, cruciali per il progetto del tecnico romeno. Il primo è Tarik Muharemovic, centrale bosniaco in forza al Sassuolo. Il difensore mancino, elegante e roccioso, è apprezzato per il suo ottimo senso dell’anticipo e per una leadership naturale nonostante la giovane età. Il secondo profilo è Oumar Solet, il gigante francese dell’Udinese. Con una struttura fisica imponente e una velocità impressionante, Solet sarebbe l’ideale per i duelli uno contro uno, tipici del calcio moderno.

Ringiovanire il reparto difensivo e anticipare la concorrenza

L’obiettivo per l’Inter è ringiovanire il reparto difensivo, puntando su interpreti che siano capaci di impostare l’azione dal basso ma anche di difendere a campo aperto. Con l’arrivo della sessione estiva, la dirigenza nerazzurra è pronta ad intensificare i contatti con gli agenti e i club proprietari dei cartellini, mirando ad anticipare la concorrenza internazionale e a costruire una squadra competitiva per la stagione successiva.