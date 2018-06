Calciomercato Inter: per Zappacosta il Chelsea chiede 30 milioni

L’Inter sta lavorando per trovare il sostituto ideale di Joao Cancelo, un obiettivo è Davide Zappacosta del Chelsea che chiede 30 milioni

Mancano solo due giorni all’apertura ufficiale del calciomercato, ma diversi sono stati già i trasferimenti che hanno infiammato la finestra estiva. Una delle società più attive è sicuramente l’Inter che si è già assicurata diversi colpi a cui, ha fatto intuire il club, se ne aggiungeranno altri. La dirigenza nerazzurra, ha, difatti, le idee chiare e ha confermato l’intenzione di portare a Milano nuove pedine per rafforzare ancor di più la rosa in mano a mister Luciano Spalletti.

L’Inter è attualmente in cerca di un esterno difensivo per sostituire Joao Cancelo che, dopo il rientro dal prestito al Valencia, si è già trasferito alla Juventus. I nomi per la fascia appuntati sul taccuino del direttore sportivo, Piero Ausilio, sono diversi, ma uno su tutti sembrerebbe il profilo più gradito a mister Spalletti. Il giocatore in questione è Davide Zappacosta, terzino attualmente in forza al Chelsea, che da tempo i nerazzurri stanno monitorando. Secondo nuove indiscrezioni, i Blues, sarebbero disposti a trattare, ma sulla base di non meno di 30 milioni di euro, cifra forse proibitiva per l’Inter che probabilmente non offrirà Matias Vecino, fresco di rinnovo, come contropartita tecnica. La trattativa, però, rimane aperta con Ausilio pronto a parlare con la dirigenza del club inglese per trovare un accordo.