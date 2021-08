Il Chelsea avrebbe offerto il giovane attaccante Tammy Abraham come contropartita per Romelu Lukaku: no dell’Inter

Come riporta il quotidiano britannico The Telegraph il Chelsea avrebbe offerto Tammy Abraham come contropartita tecnica per arrivare a Romelu Lukaku: il giocatore è anche nel mirino dell’Atalanta se dovesse partire Zapata.

No secco la risposta dell’Inter che per Lukaku non accetta contropartite.

