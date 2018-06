Radja Nainggolan sarà un nuovo calciatore dell’Inter e spuntano anche indizi social: il Ninja ha messo mi piace ai messaggi di addio dei tifosi della Roma su Twitter

Manca solo l’ufficialità, ma Inter e Roma hanno raggiunto l’accordo: Radja Nainggolan in nerazzurro, 24 milioni di euro più due contropartite (Davide Santon e Nicolò Zaniolo) ai giallorossi. Il Ninja dà l’addio alla capitale dopo quattro anni e mezzo da protagonista, idolo dei tifosi per la sua personalità e apprezzato da tutti gli addetti ai lavori per le sue qualità in campo. Ora Spalletti potrà riabbracciare il suo pupillo e alcuni indizi social lo confermano…

Nelle ultime ore infatti Radja Nainggolan ha messo ‘mi piace’ ai numerosi messaggi di addio e di augurio dei tifosi della Roma. Molti sostenitori del club capitolino hanno voluto salutare il numero 4: «Mi mancherai un botto, non immagini neanche quanto», «Non ci interessa ciò che fai nella tua vita privata in campo hai sempre dato l’anima, in bocca al lupo e me raccomando nun ce purga’!», «“Io ci sono quando è il momento di lottare” ciao Radja…ti ho voluto bene veramente», questi sono solo alcuni dei tweet in questione. Ormai manca solo l’ufficialità, ci siamo quasi…

