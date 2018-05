Ilicic strega Inter e Roma: contatti con l’entourage

Protagonista di una stagione di altissimo livello, Josip Ilicic è finito nel mirino delle big: il fantasista sloveno fa gola a Inter e Roma

15 reti e 9 assist in 35 presenze tra Serie A ed Europa League, prestazioni di altissimo livello che hanno ripagato l’investimento estivo dell’Atalanta (5,5 milioni di euro): Josip Ilicic è stato tra i trascinatori della formazione targata Gian Piero Gasperini e potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. Classe 1988, a trenta anni già compiuti lo sloveno potrebbe trasferirsi in una big…

Secondo quanto riporta Sky Sport, Roma e Inter sono sulle sue tracce in vista della prossima stagione: sia i giallorossi che i nerazzurri hanno avviato i contatti con l’entourage di Josip Ilicic. Le due dirigenze hanno sondato il terreno per capire i margini di manovra, con l’Atalanta che difficilmente vorrebbe privarsi del numero 72. Molto dipenderà dal costo del cartellino del trequartista, con la proprietà bergamasca che non è solita cedere a prezzi di saldo…