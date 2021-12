Calciomercato Inter, Sanchez via: possibile il clamoroso ritorno

Calciomercato Inter, Alexis Sanchez pronto a lasciare il club già a gennaio. Per il cileno, nel futuro, un possibile ritorno

Continuano in Spagna le indiscrezioni su un possibile trasferimento di Alexis Sanchez al Barcellona. A riportare la notizia oggi è Sport, che spiega come la trattativa sia addirittura in fase avanzata.

Un trasferimento in prestito che s’intreccerebbe a quello in direzione Inter di Luuk de Jong, arrivato in Catalogna su espressa richiesta di Koeman e oggi ai margini del progetto tecnico di Xavi. L’attaccante olandese è ancora di proprietà del Siviglia che, però, non si opporrebbe alla richiesta.