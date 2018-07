Il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset: «Mancano due pedine per fare un campionato importante, i nostri tifosi lo meritano»

«I rinforzi ci sono, ma ci sono difficoltà e cose da completare». L’Inter è stata protagonista quest’estate di un ottimo mercato. Ma la rosa non è ancora completa e ribadirlo è proprio Luciano Spalletti ai microfoni di Sport Mediaset. In particolare, il tecnico di Certaldo ci tiene a precisare che in rinforzi non sono per lui, ma per i tifosi: «Con questo esercito di sentimento alle spalle c’è da fare un campionato importante. E per farlo ci vogliono determinate caratteristiche. Un numero di calciatori giusti per poter sopperire a tutte le competizioni. Sappiamo tutti che mancano un paio di pedine, ma non per creare vantaggio a me. Mancano a quei 40mila che hanno fatto il primo discorso alle tv essendo sempre lì».

Quali calciatori mancano lo sappiamo ormai da tempo: un terzino destro e un centrocampista capace in entrambe le fasi da affiancare a Brozovic. Vrsaljko è d’accordo con la società e sembra vicinissimo a vestire la casacca nerazzurra, nonostante le dichiarazioni di Simeone: le visite mediche sono state già prenotate per martedì, e l’intesa è a un passo. In mezzo al campo stesso discorso per Arturo Vidal: il giocatore è d’accordo con la Beneamata, ma resta da convincere il Bayern Monaco sia sulla cifra che sulle modalità di pagamento. Le alternative ai due giocatori sono ormai note: Darmian da una parte e Bakayoko o Kovacic dall’altra.