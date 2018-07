Il cholo Simeone parla della situazione legata a Vrsalijko ai giornali spagnoli. L’Inter intanto…

La trattativa legata a Sime Vrsalijko è ormai in via di definizione. L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, parla ad alcuni media spagnoli mettendo paura all’Inter. La Società spagnola non ha fretta di vendere, ma allo stesso tempo è decisa ad accontentare le richieste del calciatore, ovvero sposare il progetto nerazzurro.

«Siamo molto contenti di Vrsalijko, ha fatto un’ottima Coppa del Mondo, mostrando le sue capacità anche in fase difensiva dove spesso è stato decisivo. Lo aspettiamo il 6 agosto, i bisogni dei calciatori li vedremo più avanti. Sono felice per quello che ci ha dato, spero possa continuare con noi perchè è un calciatore importante».

Frasi di circostanza? Simeone, ovviamente, non si sbilancia sulla situazione legata al terzino croato. L’inter ha presentato un’offerta da 7 milioni di euro per il prestito con riscatto fissato a 16 per Vrsalijko. Un totale di 23 milioni che l’Atletico Madrid sembra orientato ad accettare per poi chiudere con il PSV Eindoven per il laterale Santiago Arias, per il quel 15 potrebbero bastare.

L’Inter, nel frattempo, ha prenotato le visite mediche del calciatore per la giornata di martedì. Un chiaro segnale che la Società di Corso Vittorio Emanuele II, ha già l’o dei Colchoneros per chiudere la telenovela Vrsalijko. L’inter, nel caso in cui dovessero esserci problemi con l’Atletico Madrid, si cautelerebbe con Darmian. Ma è un’ipotesi remota, solo in caso di clamorosi ripensamenti dei Coolchoneros.