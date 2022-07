Udogie nel mirino dell’Inter: l’Udinese fissa il prezzo. I dettagli per il giovane esterno azzurro del club friulano

Un nome che ritorna per le corsie laterali dell’Inter. È quello di Destiny Udogie, esterno di proprietà dell’Udinese, molto apprezzato dalla società nerazzurra e da Simone Inzaghi.

Il club friulano non si muove dai 20 milioni di euro per il suo giovane esterno e in linea di massima preferirebbe aspettare ancora un anno. A riportarlo è Calciomercato.com.