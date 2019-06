Calciomercato Inter: Vanheusden e Emmers, plusvalenze d’oro per i nerazzurri!

L’Inter starebbe per ricavare quasi 25 milioni dalle cessioni di Emmers e Vanheusden allo Standard Liegi: le ultime

Per forza di cose l’Inter dovrà incassare almeno 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Per questo motivo Marotta e Ausilio sono molto attivi sul fronte uscite. Secondo quanto riportato da Sky nello Speciale Calciomercato, alla società di Corso Vittorio Emanuele è arrivata un’offerta di circa 25 milioni da parte dello Standard Liegi per Zinho Vanheusden e Xian Emmers.

Il club belga ha potuto apprezzare già quest’anno le doti del difensore e vorrebbe fare il doppio colpo portando a casa anche il centrocampista. L’affare è già nel vivo e l’accordo è vicino, con Marotta e soci che operano per garantirsi le plusvalenze necessarie.