Robaldo Torino, ecco il nuovo centro sportivo granata – VIDEO

Il Torino ha inaugurato il suo nuovo centro sportivo, ecco il primo video del Robaldo il 4 maggio 2024 realizzato da CalcioNews24

Missione compiuta. Il Torino ha (finalmente) inaugurato il “suo” Robaldo. Parliamo del nuovo centro sportivo granata, futura casa del settore giovanile della scuderia sabauda. L’inaugurazione arriva in un giorno decisamente speciale per la società calcistica piemontese (e non solo): il 4 maggio. Data, come è noto, vota alla commemorazione della prematura scomparsa del Grande Torino.

Ed è così che stamane in strada Castello di Mirafiori, il patron del Toro Urbano Cairo accompagnato da tutto l’alto comando del club, ha avuto modo di “tagliare il nastro” al campo “numero 3”. Parliamo del primo dei 4 manti erbosi che andranno a completare l’intero progetto, la cui realizzazione è invece prevista entro il maggio del 2025.

Presente all’evento anche una delegazione dei bambini della scuola calcio granata. I “torelli” hanno difatti mosso i primi passi e calciato i primi palloni in quello che ben presto sarà il nido dove crescere e coltivare i propri sogni. Una volontà, quella del Torino, per certi versi anche simbolica: il chiaro segnale del desiderio di voler porre le fondamenta per il futuro iniziando proprio dai tesserati più piccoli. Il tutto, come spiegato, in una data che nella Torino granata non vale come tutte le altre. E quindi, che Robaldo sia.