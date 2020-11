Calciomercato Inter: Zanetti si muove per Paredes. I dettagli

L’Inter ha mostrato di avere una rosa lunga ma in questa stagione particolare nulla viene dato per scontato. Zanetti chiama Paredes

Una stagione particolare quella che si sta vivendo in Serie A e più in generale nel calcio mondiale. Le squadre devono fare i conti con il Covid, con i contagi che possono mettere fuori squadra calciatori per diverso tempo. Mai come ora servono rose lunghe e attrezzate.

In questa ottica lavora l’Inter. I nerazzurri, secondo quanto riportato da El Intransigente starebbero lavorando per portare Leandro Paredes a Milano. Si sarebbe mosso in prima persona il vicepresidente, Javier Zanetti.