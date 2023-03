Calciomercato Juve: Arthur non verrà riscattato dal Liverpool

Calciomercato Juve, in estate tornerà alla base Arthur: il brasiliano non ha convinto al Liverpool che ha deciso di non riscattarlo

Il mercato della Juve è attivo anche sul fronte dei giocatori attualmente in prestito altrove per i quali il futuro è da decidere. Tra questi c’è il nodo legato ad Arthur.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Liverpool non è intenzionato a procedere con il riscatto del centrocampista brasiliano, frenato continuamente da problemi fisici. I bianconeri, quindi, proveranno a piazzare Arthur in Europa cercando di guadagnarci qualcosa. Al momento, tuttavia, gli unici interessamenti arrivano da Gremio e Palmeiras in Brasile.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM