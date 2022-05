Calciomercato Juve, la cessione di Arthur libera un posto: i nomi nella lista di Cherubini

La Juve ha una serie di nomi per la mediana con Cherubini al lavoro per cercare di chiudere quanto prima: intanto Arthur in uscita libera un posto

La Juve vuole già lavorare per il futuro e soprattutto per la zona mediana del campo. A far posto ad uno dei nomi nella lista di Cherubini, è Arthur. Il brasiliano potrebbe essere sacrificato con l’Arsenal pronta a prelevarlo lasciando poi libero Torreira.

La cessione del brasiliano liberebbe un posto in mezzo e il nome in cima alla lista è quello di Paredes del Psg. In scadenza nel 2023 il suo valore potrebbe anche essere più basso e i francesi al momento sparano 20 milioni. Cherubini lavora per limare le cifre. Gli altri nomi per la mediana sono Milinkovic Savic, su cui ci sono proprio Psg e Manchester United prone ad accontentare le richieste da 80 milioni di Lotito. Jorginho, invece, potrebbe raffreddarsi come pista qualora la Juve decida di puntare tutto su Paredes. Lo scrive Tuttosport.