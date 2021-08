Juve, dalla Spagna: il Real non vuole Ronaldo. Occhi su Mbappé

Come riferito da Marca, il Real Madrid non sarebbe interessato a riprendere Cristiano Ronaldo. Sforzi concentrati su Mbappé

Nella notte la notizia dell’interesse del Real Madrid per Cristiano Ronaldo ha destato preoccupazione in casa Juventus. Si diceva che il club blanco, sotto indicazione di Carlo Ancelotti, avrebbe contattato Cr7 per proporgli il clamoroso ritorno in Spagna, visti anche i rumors di un suo imminente addio ai bianconeri.

Il quotidiano spagnolo Marca smentisce tutto. Il numero 7 portoghese, anche per l’età, non sarebbe un obiettivo della società spagnola, che non sarebbe quindi disposta ad accontentare il proprio allenatore. Tutti gli sforzi sul mercato verranno infatti concentrati per l’acquisto di Kylian Mbappé.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM