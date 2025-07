Calciomercato Juve, fatta per David: chiuso il colpo a zero

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’accordo raggiunto per Jonathan David a parametro zero. I dettagli

La Juve è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo di grande qualità: Jonathan David sarà presto un nuovo giocatore bianconero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, l’accordo tra il club torinese e l’entourage dell’attaccante canadese è stato raggiunto nella notte, definendo ogni dettaglio contrattuale. Si tratta di un’intesa a lungo termine, con David che si legherà alla Vecchia Signora a titolo definitivo. Il classe 2000 arriva a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Lille, e rappresenta un colpo importante per il mercato bianconero, che continua a muoversi con decisione per rinforzare il reparto offensivo. Romano conferma che tutte le parti hanno trovato un’intesa totale, compreso l’accordo economico e la durata del contratto.

Le visite mediche sono già state programmate e si svolgeranno nei prossimi giorni al J Medical di Torino, dove il giocatore è atteso per completare l’iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. L’operazione, condotta in modo discreto nelle ultime settimane, è ora ai dettagli finali e segna un altro passo importante nella nuova strategia del club, sempre più orientata a colpi di prospettiva ma già pronti per essere protagonisti. Romano ha sottolineato come l’attaccante fosse uno degli obiettivi principali della dirigenza bianconera, che ha lavorato con determinazione per assicurarsi le prestazioni di un profilo internazionale, autore di ottime stagioni in Ligue 1 con la maglia del Lille. David porterà dinamismo, qualità e senso del gol a una squadra in cerca di rilancio, e il suo arrivo a costo zero rappresenta un’operazione di grande intelligenza tecnica ed economica. L’ufficialità, salvo sorprese, arriverà nei prossimi giorni: Jonathan David è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Serie A.