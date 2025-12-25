Calciomercato Juve: la partita Hojbjerg è ancora aperta: bianconeri pronti a rilanciare, Marsiglia sotto pressione

Calciomercato Juve, Højbjerg resta un obiettivo: pressing su Comolli e spiragli dal Marsiglia. Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato di gennaio si preannuncia particolarmente caldo in casa Juventus, dove la dirigenza è determinata a intervenire con decisione per colmare le lacune emerse nella prima parte di stagione. Il nome cerchiato in rosso sui taccuini della Continassa è quello di Pierre-Emile Højbjerg, considerato il rinforzo ideale per dare solidità e personalità alla mediana bianconera. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve non ha alcuna intenzione di arrendersi alle prime difficoltà: nonostante il primo stop dell’Olympique Marsiglia, il club torinese è pronto a tornare alla carica.

Damien Comolli e lo staff tecnico hanno individuato nel danese il profilo perfetto per completare il mosaico tattico di Luciano Spalletti. In società c’è totale convergenza: Højbjerg rappresenta quel leader tecnico e caratteriale che oggi manca nel cuore del campo. Non solo un recuperatore di palloni o un equilibratore, ma un giocatore capace di guidare la squadra nei momenti più complessi, qualità che l’ex Tottenham ha dimostrato in più contesti.

La strategia bianconera è chiara: logorare la resistenza del Marsiglia con un pressing costante, diplomatico e mirato. Il club francese, che inizialmente ha blindato il giocatore, potrebbe essere costretto a riconsiderare la propria posizione di fronte a un’offerta migliorata o alla volontà del centrocampista di misurarsi con la Serie A. Il braccio di ferro è solo all’inizio, ma alla Juventus sono convinti che Højbjerg sia l’innesto decisivo per dare una svolta alla stagione.

