Calciomercato Juve: l’ultima idea in attacco arriva dalla Spagna. I dettagli legati ai movimenti dei bianconeri

L’edizione odierna di Tuttosport ha rilanciato un nuovo nome per l’attacco della Juve. Trattasi di William José, attaccante 29enne che potrebbe lasciare la Real Sociedad in prestito a gennaio.

In Spagna è accostato a Diego Costa per caratteristiche fisiche, e la Juve rappresenterebbe una soluzione gradita per il trasferimento. Su William José è forte anche l’interesse del West Ham.