Calciomercato Juve, non si chiude la pista Isco: la situazione

Calciomercato Juve, si avvicina la sessione invernale e torna di attualità il nome di Isco. Ecco la situazione attuale dello spagnolo

Dalle parti di Torino, sponda Juventus, è sempre attuale il nome di Isco. Puntualmente, quando si appresta a giungere il mercato invernale, il calciatore spagnolo è sempre dato in uscita dal Real Madrid.

Come sottolineato da Tuttosport, l’attuale Blancos sarebbe il benvenuto nello scacchiere di Maurizio Sarri, che non potrebbe che apprezzare le sue qualità fisiche e tecniche. Per primo, però, bisognerebbe convincere Perez ad abbassare le richieste.