Monza, i convocati per la Lazio: RITORNO importante per Palladino in attacco

Raffaele Palladino ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Importante rientro in attacco

Raffaele Palladino ha diramato l’elenco dei convocati per la gara interna in programma sabato alle 18:00 contro la Lazio. Per il Monza non ci sarà lo squalificato Gagliardini mentre ritorna Mota Carvalho.

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marì, D’Ambrosio, Kyriakopoulos

Centrocampisti: Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo

Attaccanti: Colombo, Djuric, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Caprari, Mota Carvalho, Ferraris