Calciomercato Juve: il Psg tenta l’assalto per assicurarsi Khedira, ma la società bianconera respinge l’offerta da 25 milioni

Il gol contro il Chievo ha rinvigorito Sami Khedira. Ma soprattutto le voci di mercato intorno al forte centrocampista tedesco della Juventus. Per Allegri è indispensabile: non è un caso che, nonostante l’arrivo di Emre Can, continui a considerarlo un giocatore fondamentale sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1. All’estero Khedira ha diversi estimatori, fra cui il Psg, con Gigi Buffon che ha parlato molto bene del ragazzo alla dirigenza francese.

Il club di Al-Khelaifi ha anche tentato di portare avanti un’offerta, nonostante il mercato italiano sia già chiuso. Offerta da 25 milioni di euro, che però la Juventus ha gentilmente declinato. Per Allegri Khedira è troppo importante e dopo la rescissione del contratto di Marchisio lo è ancor di più. L’impossibilità di trovare un sostituto rende impossibile l’operazione. Per la gioia della squadra, che potrà ancora contare sull’esperienza di Khedira.