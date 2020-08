Calciomercato Juve: quattro nomi per il partner di Ronaldo in attacco

Mercato Juve, chi sarà il partner di Ronaldo in attacco? I nomi sulla lista di Paratici per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve è alla ricerca di un partner per Cristiano Ronaldo. Un numero nove in grado di far fare il salto di qualità al reparto avanzato e sopperire alla partenza di Gonzalo Higuain.

I nomi sulla lista di Fabio Paratici, svelati dalla Rosea, sono i soliti quattro: Milik, Morata, Dzeko e Lacazette. Profili differente tra loro che darebbero una componente aggiunta e innovativa al reparto.