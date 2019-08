Calciomercato Juve: riaperta la trattativa con il City per Danilo e Cancelo

La Juventus ha improvvisamente riaperto la trattativa con il Manchester City per Joao Cancelo e Danilo

La Juve lavora più su fronti. In attesa della risposta di Paulo Dybala per chiudere il discorso Lukaku, si è riaperta la trattativa col Manchester City per Cancelo in cui rientra anche Danilo.

Come riporta Gianluca Di Marzio, i Citizens avevano posto questa condizione inizialmente e la Juve non aveva mai accettato l’inserimento del difensore ex Real Madrid. Nelle ultime ore invece si sta ragionando su questa possibilità, da sviluppare una volta che Paratici avrà chiuso l’operazione con il Manchester United.