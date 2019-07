Chiesa alla Juve? Ecco la risposta di Bernardeschi

Federico Bernardeschi si è espresso così sul possibile passaggio in bianconero di Chiesa. Le parole dell’esterno della Juve

Lunga intervista da parte del Corriere dello Sport a Federico Bernardeschi, impegnato con la sua Juve nella tournèe asiatica. Da sottolineare con particolare importanza le parole che l’esterno bianconero ha dedicato ad un possibile passaggio di Federico Chiesa alla Juve.

«Chiesa? E’ giusto che Federico decida in totale autonomia il suo percorso professionale. Solo lui può scegliere per se stesso. Io quella volta l’ho fatto da solo, come è sempre successo in occasioni di tutte le decisioni importanti nella mia vita. Vado avanti a testa alta e sono molto felice di essere alla Juve, ma non chiedetemi di dargli consigli. Convincerlo? Con Chiesa abbiamo giocato due anni insieme e ci vediamo in Nazionale, ma non gli ho detto di venire a Torino»