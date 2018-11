Anche la Roma si iscrive alla corsa per Traorè: Juve avvisata

Hamed Traorè può essere uno dei nomi pronti ad incendiare il calciomercato estivo: Roma e Juve si sfideranno per il gioiellino dell’Empoli

Mandata in archivio la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Roma deve ora concentrarsi sul campionato. Domenica sera all’Olimpico arriverà l’Iner degli ex Spalletti e Nainggolan. L’imperativo per i giallorossi è risalire la china in classifica e smuoversi dal settimo posto attualmente occupato. Ma in casa Roma si pensa già al mercato. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il ds Monchi continua a guardare soprattutto al centrocampo per rinforzare la rosa di Di Francesco. Il nome nuovo è quello di Hamed Traorè, giovane molto promettente dell’Empoli. Il presidente dei toscani, Corsi, a gennaio non intende cederlo, ma il discorso può essere tenuto aperto per l’estate.

Sul centrocampista azzurro c’è anche la Juventus, sempre attenta ai giovani di talento. Paratici ha messo gli occhi sul giocatore da tempo, insieme a Tonali, e starebbe pensando a quali mosse fare per assicurarsi il giovane giocatore dell’Empoli.