Calciomercato Juve, Spalletti spinge per quel nerazzurro: il club fissa il prezzo. Le ultime in vista di giugno

Calciomercato Juve, accelerata per Ederson: Spalletti lo considera fondamentale, l’Atalanta scopre le carte

La Juventus si prepara a un’estate di calciomercato improntata su strategia e tempismo. Come riportato da Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri bianconeri per alzare il livello tecnico della rosa è quello di Ederson dell’Atalanta. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: cogliere le opportunità giuste per ridurre il gap con le big europee, muovendosi con intelligenza in un contesto economico in cui ogni investimento pesa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ederson è considerato il profilo ideale individuato da Comolli per completare il centrocampo. Il brasiliano avrebbe già manifestato la volontà di compiere il salto in una grande squadra, dopo che nelle scorse sessioni le resistenze della famiglia Percassi avevano frenato ogni trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2027 e un rinnovo che non decolla, l’Atalanta è ora costretta a valutare una cessione per evitare rischi di svalutazione. La richiesta è di circa 40 milioni di euro, una cifra in linea con quella che ha portato Lookman all’Atletico Madrid di Simeone.

Luciano Spalletti ha espresso un forte apprezzamento per il giocatore, avendone testato le qualità negli scontri diretti con la squadra di Palladino. L’arrivo di Ederson garantirebbe una convivenza tattica di alto livello con Locatelli e Thuram, dando vita a un centrocampo dinamico e fisico. Sullo sfondo resta il sogno Tonali, ma i costi elevati e la concorrenza dell’Arsenal rendono questa pista più complessa.

Il relativamente basso ingaggio del brasiliano, intorno ai 2 milioni annui, rende l’operazione sostenibile. La Juventus osserva con attenzione e attende il momento giusto per tentare l’affondo decisivo.