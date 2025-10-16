Calciomercato Juve, occhi puntati su un grande esterno per rinforzare la squadra di Tudor - Calcio News 24

Calciomercato Juve: occhi puntati su Castagne per rinforzare la fascia a gennaio

Il Calciomercato Juve si prepara a entrare nel vivo in vista della sessione invernale, con un obiettivo chiaro: rinforzare la fascia destra. Tra le diverse soluzioni valutate dalla dirigenza bianconera, una pista che sta tornando d’attualità è quella che porta a Timothy Castagne, esterno belga attualmente in forza al Fulham, ma con un passato importante in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

Castagne rappresenta il classico esempio di “usato sicuro”: conosce perfettamente il campionato italiano, ha esperienza internazionale e garantisce affidabilità in entrambe le fasi di gioco. La Juve, impegnata su più fronti e con alcune incertezze legate alla tenuta fisica di alcuni suoi interpreti, ha bisogno di rinforzi pronti all’uso e con un costo contenuto. In quest’ottica, il profilo del belga convince, sia tecnicamente che strategicamente.

A differenza di altre opzioni sul tavolo, come Nahuel Molina (obiettivo complicato per costi elevati) o Brooke Norton-Cuffy (giovane promessa del Genoa ma ancora acerbo per certi palcoscenici), Castagne offre certezze immediate. Il Fulham non considera il giocatore incedibile, e la Juventus potrebbe intavolare una trattativa per un prestito con diritto di riscatto, formula già utilizzata in passato per altri colpi.

Il Calciomercato Juve di gennaio sarà caratterizzato da scelte oculate, ma la necessità di intervenire sulle corsie laterali appare evidente. Allegri ha spesso dovuto adattare giocatori fuori ruolo per sopperire alle emergenze, e un innesto affidabile come Castagne potrebbe garantire equilibrio e profondità alla rosa.

L’ex Atalanta, dal canto suo, gradirebbe un ritorno in Italia, dove ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera. Alla Juventus, troverebbe un contesto competitivo e l’opportunità di rilanciarsi in un club ambizioso, in piena lotta per lo scudetto e con obiettivi europei nel mirino.

La trattativa non è ancora partita ufficialmente, ma i contatti esplorativi sono già stati avviati. Il Calciomercato Juve resta vigile, pronto a cogliere le occasioni che il mercato di Premier potrebbe offrire. E quella legata a Castagne è una pista da seguire con attenzione, perché un ritorno in Serie A – questa volta in bianconero – potrebbe davvero concretizzarsi a breve.

