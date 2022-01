Calciomercato Juve, viva la pista Zakaria: ecco cosa serve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve, non si molla la pista Zakaria per il centrocampo. Ma l’assalto si può sferrare a una condizione

La Juve non molla pista Zakaria per il centrocampo. Ma i bianconeri possono sferrare l’offensiva per il classe 1996 solo ad una condizione.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, la Juve si fionderebbe su Zakaria solo nel caso di una cessione di Arthur, da tempo nel mirino dell’Arsenal. Oltre ai bianconeri, sul giocatore del Borussia Monchengladbach ha messo gli occhi anche il Manchester United.